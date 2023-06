Messina, Consorzio mediterranean health innovation hub: opportunità di lavoro

"Il Consorzio mediterranean health innovation hub con sede principale a Messina, intende partire da qui per generare impatto su tutto il territorio nazionale, puntando alla creazione di nuove opportunità, formative e lavorative, per i giovani e all'apertura verso l'esterno".

Lo ha detto il professore Marco Ferlazzo, presidente del Consorzio Mhih e dell'Istituto clinico polispecialistico Cot cure ortopediche traumatologiche Spa, durante una iniziativa sui maggiori temi della ricerca biomedica al Cnr Irib di Messina, al quale erano presenti oltre 100 ricercatori provenienti da tutt'Italia.

"Il centro - ha aggiunto Ferlazzo - si rivolge a realtà multidisciplinari per costruire collaborazioni di valore e dare vita a una rete significativa per l'intero sistema Paese. "Si tratta - ha spiegato Giovanni Pioggia, responsabile del Cnr Irib di Messina e consigliere del Consorzio - di un ecosistema dell'innovazione in ambito sanitario e biomedicale, in grado di generare impatto anzitutto sulla Sicilia, sul Sud Italia e poi su tutti territori del Mediterraneo. Agisce attraverso collaborazioni e reti di valore creando un collegamento concreto tra sapere scientifico e società. Il Consorzio rappresenta un'opportunità, per le aziende, gli enti e le istituzioni di entrare a far parte di una rete di valore, all'interno del quale guidare la trasformazione digitale in atto nel settore della Sanità. Sviluppa modelli innovativi e scalabili, capaci di incidere sulla qualità delle diagnosi e della cura e sulla sostenibilità dell'intero sistema sanitario".