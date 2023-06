Elezioni in Venezuela, appello ai venezuelani residenti in Sicilia

Un appello condiviso da "La via delle Collegiate" di Modica in vista delle elezioni in Venezuela. "La comunità venezuelana in Sicilia è chiamata a iscriversi alle primarie dell'opposizione. La Commissione Nazionale per le Primarie (CNP) dell'opposizione democratica venezuelana ha chiesto a tutti i venezuelani residenti all'estero di registrarsi entro il 7 luglio al link http://www.primariaexteriorve.com, per aggiornare i propri dati e poter votare il 22 ottobre di quest'anno 2023. Il gruppo promotore delle Primarie in Sicilia, Con Venezuela Si, (CoVenSi), presieduto dal giornalista Salvatore Lo Monaco, e composto dai coordinatori delle diverse province della regione, riferisce che esiste la possibilità di aprire formalmente un seggio elettorale a Palermo per il 22 ottobre, a condizione che un minimo di 300 venezuelani e italo-venezuelani (con doppia nazionalità) residenti nella regione e aventi diritto al voto nel Venezuela, cioè sono già iscritti nella banca dati dell'Anagrafe Elettorale del Consiglio Nazionale Elettorale del Venezuela, aggiornino i propri dati nel link. Attualmente il CNdP ha autorizzato l'apertura di 4 seggi elettorali in Italia, Milano, Roma, Napoli e Palermo. Ma nel caso in cui il numero di 300 iscritti a Palermo non fosse raggiunto entro il 7 luglio, i residenti della regione siciliana che vorranno votare dovranno recarsi nelle altre sedi. Per questo i promotori invitano ad aggiornare quanto prima i dati e selezionare la città di Palermo".