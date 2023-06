Comiso, il Tempo in Posa: concerto per immagini al festival culturale "L'Ingegnere di Babele"

Nel nuovo appuntamento del festival culturale "L'Ingegnere di Babele" promosso dalla Fondazione Bufalino, il tempo diventa protagonista di una performance musicale e visiva intitolata "Il Tempo in Posa".

Il concerto per immagini è in programma questo sabato 24 giugno alle 21,30 nel loggiato di piazza delle Erbe, e vedrà la partecipazione del fotografo Pino Ninfa, di cui si saranno proiettate le foto, e dei musicisti Umberto Petrin e Marco Colonna. La performance si propone di offrire al pubblico un viaggio nella memoria, attraverso suoni e immagini che raccontano le identità del passato richiamandosi agli stili fotografici di fine ‘800 quando l’utilizzo delle macchine fotografiche iniziò lentamente a diffondersi trovando, anche in Sicilia, i primi appassionati. Il jazz, grande passione di Bufalino, è la fonte di ispirazione per la performance.