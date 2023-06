Sicilia, operazione "Stazioni sicure": controllate 675 persone

Sono state 675 le persone controllate, un indagato, 135 bagagli ispezionati, 91 agenti impegnati in 67 scali ferroviari della Sicilia: sono questi i risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante la settima giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nella giornata del 21 giugno.

Gli agenti Polfer della Sicilia, equipaggiati con metal detector e palmari e con il supporto delle unità cinofile della Questura di Palermo e Catania, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni ed in un deposito bagagli.

La finalità dell’operazione, svoltasi sotto il coordinamento della Sala Operativa della Polfer, è stato quello di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite.