Modica, inclusione sociale e cooperazione tra le aziende. Presentati i nuovi bandi del GAL Terra Barocca

Inclusione sociale e cooperazione tra le aziende agricole. Sono i due bandi, già aperti, promossi dal GAL Terra Barocca inerenti rispettivamente la misura 16.9 e la misura 16.4. A Modica si è svolta, presso Palazzo della Cultura, il primo incontro di animazione territoriale per presentare gli obiettivi dei due bandi e le opportunità che vengono dunque offerte alle imprese del territorio.

Il primo bando promuove progetti di cooperazione finalizzati a sostenere la diversificazione delle attività agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della crescita economica, occupazionale, etica, sociale e turistica delle zone rurali, e a migliorare la gestione dei servizi sociali alla popolazione residente nei territori rurali. I beneficiari sono Gruppi di Cooperazione composti da agricoltori, imprese agroalimentari, cooperative sociali, onlus, liberi professionisti. Ad ogni forma di cooperazione deve partecipare almeno un’impresa agricola. La dotazione finanziaria complessiva prevista dal bando è di € 650.000,00. Le spese di cooperazione prevedono un contributo a fondo perduto pari al 100%, sino ad un importo massimo di spesa ammessa di € 150.000,00, mentre le spese relative agli investimenti materiali riceveranno un contributo a fondo perduto che va dal 50 al 75% in relazione al tipo di investimento, sino ad un importo massimo di spesa ammessa pari a 250.000,00 euro.

Il secondo bando finanzia la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra microimprese impegnate nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Maria Monisteri, sindaco di Modica e presidente del GAL Terra Barocca, ha sottolineato l'importanza di questi bandi per la crescita dell'economia locale e il sostegno alle attività imprenditoriali. In merito ha dichiarato: "I bandi del GAL Terra Barocca rappresentano un'opportunità concreta per le imprese del territorio. Grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso i bandi precedenti, molte imprese hanno avuto la possibilità di avviare nuove attività e di creare nuovi posti di lavoro, contribuendo in modo significativo al benessere dell'economia locale".

All’incontro è intervenuto anche Tino Antoci, neo assessore comunale di Modica con delega proprio al GAL e ha evidenziato che l'incontro rappresentava un'occasione importante per conoscere i bandi e per avere informazioni dettagliate sui finanziamenti disponibili, forti anche dei risultati ottenuti in passato proprio dai vari bandi del GAL.

Ad illustrare i dettagli è stato Salvatore Occhipinti, direttore del GAL Terra Barocca.

NELLA FOTO, da sinistra: Antoci, Monisteri, Occhipinti.