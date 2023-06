Unicredit dona un pulmino all'Aias di Piazza Armerina

L'Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici) di Piazza Armerina ha acquistare un pulmino per trasportare i propri assistiti grazie ad una donazione di Unicredit. L'Aias di Piazza Armerina opera in un contesto territoriale sovracomunale che comprende i comuni di Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera, San Michele di Ganzaria, una porzione di territorio con un significativo numero di soggetti disabili fisici e psichici, nonché di soggetti non autosufficienti. Il territorio non dispone di una adeguata rete di strutture in grado di accogliere le persone con disabilità per guidarli nel loro percorso di crescita personale, fatta eccezione per le strutture che erogano prestazioni riabilitative. Attraverso la realizzazione di un Centro Diurno l'A.I.A.S. ha portato avanti negli anni progetti per la socializzazione, autonomia e integrazione delle persone con disabilità mediante attività ludico ricreative, laboratori di mosaico e pittura, escursioni, incontri con altri gruppi e anche assistenza domiciliare a chi si trova in situazioni di difficoltà alla deambulazione. Affinché il Centro Diurno continui a supportare i propri assistiti è indispensabile garantire prioritariamente l'accesso alla struttura. È stato pertanto necessario l'acquisto di un mezzo più adatto e più sicuro per l'accompagnamento dei disabili e ciò è stato possibile grazie alla donazione di UniCredit.