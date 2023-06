Caldo come ad agosto, disagi idrici a Catanzaro

Caldo come ad agosto a Catanzaro, ed in tutta la Calabria, e conseguenti disagi nella disponibilità di acqua per la cittadinanza.

Una situazione che ha indotto l'Amministrazione comunale del capoluogo calabrese, guidata dal sindaco Nicola Fiorita, a causa dell'aumento dei consumi idrici registratisi negli ultimi giorni ed al conseguente abbassamento dei livelli dei serbatoi, soprattutto nel quartiere marino della città, a disporre l'aumento della disponibilità di acqua attraverso l'apertura di un ulteriore pozzo per l'impianto di località "Alli".

In tal modo è stata garantita l'erogazione di 15 litri di acqua al secondo. Gli effetti della manovra saranno tangibili dalla mattinata di domani, con il graduale riempimento dei serbatoi.

L'Ufficio acquedotti del Comune ha comunque invitato la cittadinanza, secondo quanto riferisce una nota stampa, "ad utilizzare l'acqua in modo parsimonioso, alla luce dell'emergenza che in questo senso si registra anche a carattere nazionale".