Nell'Hotspot di Lampedusa rimasti 548 migranti

Sono 548 i migranti ospiti all'hotspot di Lampedusa dove, durante la notte, non ci sono stati sbarchi. Il mare, soprattutto nel canale di Sicilia, è molto mosso e questo nelle ultime ore sta rallentando let raversate da Tunisia e Libia. Ieri, sull'isola, ci sono stati infatti appena 3 approdi con complessivi 174 migranti. Dalla struttura di primissima accoglienza, con i due traghetti di linea per Porto Empedocle e con la nave Cassiopea della Guardia costiera che ha fatto rotta verso Augusta e Catania, ieri, sono stati trasferiti 1.038 migranti.