Palermo, lavori anello ferroviario: riapre via Sicilia

Riapre al traffico, come annunciato, la via Sicilia, a Palermo, chiusa da tempo per i lavori per l'anello ferroviario. "Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di chiusura dell'anello ferroviario. Oggi, come preannunciato nei giorni scorsi, la via Sicilia è stata riaperta al traffico veicolare con la progressiva riduzione dell'ingombro del cantiere sul marciapiede di viale Lazio - afferma l'assessore comunale ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando che stamattina era nell'area di cantiere - La fattiva collaborazione tra il Comune, Rfi, Italferr e l'appaltatore produce i risultati attesi, consentendo il progressivo completamento delle opere civili di appalto entro la fine dell'anno e successiva attivazione nel corso del prossimo anno".