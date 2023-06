Tumori, Masterclass all'Humanitas di Catania con esperti europei

Si è svolta la masterclass "OneDay with the Expert in Humanitas Istituto Clinico Catanese" che ha riunito un gruppo selezionato di professionisti provenienti da tutt'Europa, che hanno lavorato insieme al team della Breast Unit della clinica in aula e su alcuni casi reali in sala operatoria. Vi ha partecipato il prof. Andreas Karakatsanis, uno dei principali esperti internazionali di oncoplastica che ha incentrato il suo intervento sulle tecniche chirurgiche volte a minimizzare il tasso di mastecotmie, in caso di tumore della mammella. L'oncoplastica è una disciplina altamente specializzata che unisce i principi della chirurgia oncologica con le più avanzate tecniche di chirurgia plastica, al fine di garantire risultati ottimali in termini di controllo della malattia e dell'aspetto estetico. L'iniziativa è stata supportata dalla Società europea di oncologia chirurgica (Esso), dalla Fondazione G.Re.Ta Ets e dalla Fondazione Humanitas Sicilia "Il successo della masterclass - ha commentato Francesco Caruso direttore del dipartimento oncologico di Humanitas istituto clinico catanese - è il risultato di un impegno costante verso l'eccellenza nella formazione medica, obiettivo da sempre perseguito da noi. Siamo estremamente grati ai partecipanti e ai relatori che hanno contribuito a rendere questo evento un'esperienza significativa e di grande valore per tutti. Ci auguriamo che l'evento appena vissuto possa rappresentare la prima di future analoghe esperienze."