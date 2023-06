Dal reparto di oncologia alla passerella: pazienti e dottoresse sfilano contro il cancro alla Torre di Scopello

Modelle per una sera: dottoresse, volontarie, ma soprattutto le pazienti in cura per un tumore ginecologico ieri sera presso la Torre di Scopello si mettono in gioco e salgono in passerella per uno scopo benefico, con gli abiti dello stilista Martino Midali. Obiettivo: raccogliere fondi per la ricerca e per migliorare il percorso clinico assistenziale dell'Ospedale Civico di Palermo con servizi e attività rivolte alle pazienti del Day Hospital, a cura dell'associazione Loto Odv. Il "Fashion Show" è stato organizzato proprio da Loto Odv Sicilia insieme alla maison Martino Midali e reso possibile dalla collaborazione di numerosi partner del territorio. Trenta donne che sfilano insieme, in un potente gesto di sorellanza, di supporto reciproco e di coesione sociale negli spazi della Torre di Scopello: per la maggior parte sono pazienti oncologiche e con loro dottoresse, volontarie e donne appartenenti alla società civile, ognuna con la sua storia. E' "la moda che cura" quella che è andata in scena a Scopello.