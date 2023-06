Lotto e 10eLotto, la Sicilia fa festa: vinti 75.000 euro

Sicilia a segno con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, arriva a Palermo la vincita più importante. Nel capoluogo siciliano, infatti, sono stati vinti 50mila euro grazie a un "9 Oro" con una giocata frequente del valore di 3 euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20,6 milioni di euro, per un totale di 1,8 miliardi da inizio anno.

Sicilia in festa grazie al Lotto. Nell’estrazione di sabato 24 giugno, come riporta Agipronews, a Falcone, in provincia di Messina, messo a segno un colpo da 25 mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,3 milioni di euro, per un totale di 555 milioni da inizio anno.