Roberti nuovo governatore del Molise: "Dedico questa vittoria a Berlusconi"

"Dedico questa vittoria a Silvio Berlusconi che per me è stato un punto di riferimento".

Così il nuovo presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, nel commentare la sua affermazione e quella della coalizione di centrodestra alle elezioni regionali in Molise.

Ringraziamenti anche agli esponenti nazionali di Forza Italia, e alla coalizione che lo ha sostenuto. "Ho svolto la mia campagna elettorale tra la gente piuttosto che in qualche trasmissione televisiva - ha detto - perché i molisani avevano bisogno di un confronto diretto. Ora è il momento di dare una svolta a questa regione e tra le priorità resta al primo posto la sanità. Al momento non ho alcuna idea sulla formazione della mia squadra di governo, sono abituato a lavorare in gruppo, a confrontarmi senza isterismi ma con diplomazia".

Il nuovo Consiglio regionale del Molise potrebbe essere così composto: Per la maggioranza di centrodestra: 4 seggi a Fratelli d'Italia (Salvatore Micone, Quintino Pallante, Armandino D'Egidio e Michele Iorio); 3 seggi a Forza Italia (Nicola Cavaliere, Roberto Di Baggio, Andrea Di Lucente); 2 seggi a Il Molise che vogliamo (Stefania Passarelli, Gianluca Cefaratti): 2 seggi a Noi moderati (Fabio Cofelice, Roberto Di Pardo); un seggio ai Popolari per l'Italia (Vincenzo Niro); un seggio alla Lega (Guido Massimo Sabusco).

Per 9 consiglieri si tratta di una conferma.

Il centrosinistra sarà così composto: Roberto Gravina (candidato presidente), Micaela Fanelli, Vittorino Facciolla e Alessandra Salvatore per la lista del Pd; Andrea Greco e Angelo Primiani (M5s); Massimo Romano (Costruire Democrazia). Quattro consiglieri erano in carica anche nella precedente legislatura.