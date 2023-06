Ars approva manovrina bis, soldi ai Comuni per gestione dei Parchi

Niente sorprese in Aula. Semaforo verde all'Assemblea regionale siciliana al ddl collegato. Il vertice di maggioranza convocato ieri dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ricompatta la coalizione. La manovrina bis passa a Sala d'Ercole e incassa l'ok anche l'emendamento che assegna ai Comuni, in cui si trovano siti archeologici, dei ristori a fronte delle spese necessarie per la sicurezza e il decoro urbano. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, che stamattina a Palazzo dei Normanni aveva chiamato a raccolta una rappresentanza di sindaci e che della battaglia dei Comuni che ospitano parchi archeologici si era fatto portabandiera, esprime soddisfazione per "la sintesi che è stata raggiunta". "Voglio ringraziare anche il presidente del Parlamento Gaetano Galvagno che si è fatto carico di una giusta mediazione tra un'esigenza che era posta non dal sindaco di Taormina ma da tutti i sindaci della Sicilia e il Governo", dice. "Oggi abbiamo ottenuto un risultato, abbiamo riconfermato un principio", avverte il sindaco di Taormina e deputato regionale. La norma prevede la destinazione ai Comuni del 15% dei proventi dello sbigliettamento e il riconoscimento di 5 giornate al mese ai Comuni per proprie iniziative e programmazione. "Resta il nodo della percentuale dei proventi che derivano dai grandi eventi organizzati dai privati. L'approvazione di questo emendamento ci consentirà di dare una prima risposta al territorio". Via libera da Sala d'Ercole anche il ddl sulla proroga dei commissari delle province, la legge voto sul dimensionamento scolastico e il ddl sulle farmacie rurali. I lavori sono stati rinviati a martedì prossimo.