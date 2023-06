Protezione civile, a Rosolini il 5 luglio primo test sui telefonini di 'It Alert'

Si chiama ItAlert ed il nuovo sistema della Protezione civile che sarà esteso a tutte le Regioni ed anche ai Comuni. ItAlert è in fase di sperimentazione ed in Sicilia muove i primi passi dopo il decreto che è già stato firmato. Raggiungerà tutta la popolazione in possesso di un telefonino e la prima prova per il nostro Comune, Rosolini, è prevista per il 5 luglio 2023.

A darne notizia è il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola che invita i suoi concittadini a collaborare con la Protezione civile siciliana. “Se oggi siamo ad una fase di sperimentazione – afferma Spadola – in futuro sarà uno strumento utile che ci farà sapere se ci sono catastrofi in arrivo. Quindi occorre prendere le dovute contromisure. Per la prova del 5 luglio – aggiunge il sindaco – dico a quanti riceveranno il messaggio della Protezione civile di non allarmarsi. Invito tutti a entrare nel link per fornire le adeguate risposte.”.

Il Comune di Rosolini in queste ore sta provvedendo ad informare dell'ItAlert, associazioni di volontariato, enti pubblici, scuole, imprese, enti religiosi e caritatevoli, terzo settore, case di cura e apparati sanitari, forze dell’ordine.