Regionali, concluso lo scrutinio in Molise: Roberti vince con il 62,24%

Due giorni dopo la chiusura dei seggi è arrivato oggi, poco prima delle 14, il risultato definitivo delle elezioni Regionali del Molise.

Per due sezioni era stato infatti necessario portare le schede in tribunale dove è stato effettuato il riconteggio.

Questo il verdetto finale comprensivo di tutte le 393 sezioni: Francesco Roberti (centrodestra) è il nuovo presidente della Regione Molise con 94.770 voti (62,24 per cento), Roberto Gravina (centrosinistra) ottiene 55.308 preferenze (36,62 per cento), infine Emilio Izzo ('Io non voto i soliti noti') ottiene 2.191 voti (1,44 per cento).