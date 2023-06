"Il Capriccio" di Paolo Di Pietro ad Avola tra le 30 migliori pizzerie in Sicilia

Un locale ad Avola che in poco tempo è riuscito a contraddistinguersi per la bontà e leggerezza della propria pizza, una realtà emergente nel panorama delle eccellenze contemporanee dell’arte bianca in Sicilia.

La pizzeria "Il Capriccio" del maestro pizzaiolo Paolo Di Pietro tra le 30 Migliori pizzerie di Sicilia, il riconoscimento è stato assegnato da All Food Sicily, il giornale online di enogastronomia e turismo più letto dell'isola.