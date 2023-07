La segretaria del Pd a Palermo: "Si faccia chiarezza sulla droga ai vip"

"A differenza della destra che governa questo Paese, noi abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura, che speriamo chiarisca ogni aspetto di questa vicenda".

Lo ha detto Elly Schlein, segretario del Pd, a margine del convegno Pnnr e autonomia differenziata organizzato dal partito che si sta svolgendo a Palermo, rispondendo a una domanda sulla questione morale in Sicilia, dopo l'inchiesta legata al consumo di cocaina nella "Palermo bene" che ha coinvolto anche l'ex leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, che non è indagato.