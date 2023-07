Scoperta piantagione di canapa indiana nel Reggino: un arresto

Una piantagione di canapa è stata individuata a Canolo dai carabinieri di Agnana e dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria che hanno anche arrestato un 49enne, già noto alle forze dell'ordine, per produzione, traffico e detenzione di canapa indiana.

I militari dell'Arma, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno individuato la piantagione in due piazzole, protetta dalla fitta vegetazione e irrigata da un impianto a goccia e composta da circa 100 piante con infiorescenze, di altezza variabile tra i 100 cm e i 180 cm.

Al termine di un'attività di osservazione, i carabinieri hanno successivamente identificato l'uomo intento alla cura della piantagione.

Le piante di canapa e le attrezzature necessarie alla coltivazione, dopo il campionamento, sono state sequestrate e distrutte in loco, su disposizione dell'Autoritòà Giudiziaria.