Il governatore del Molise formalizza le prime nomine dell'esecutivo

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti (centrodestra), ha formalizzato le prime nomine nell'Esecutivo regionale. Si tratta di Gianluca Cefaratti (Il Molise che vogliamo), al quale sono state assegnate le deleghe al Bilancio, finanza e patrimonio, politiche del lavoro, politiche sociali, terzo settore, politiche per l'immigrazione e Michele Marone (esterno in quota Lega) con deleghe ai Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture, sistema idrico integrato, demanio regionale.

Roberti, oltre ai compiti istituzionali normativamente previsti, curerà le materie non esplicitamente assegnate agli assessori.