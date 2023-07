L'emergenza aeroporto di Catania mette in crisi 900 agenzie e tour operator

L'emergenza all'aeroporto di Fontanarossa di Catania, solo parzialmente funzionante, mette in crisi le 900 agenzie e i tour operator siciliani. "Non siamo nelle condizioni di offrire la dovuta assistenza ai clienti -afferma Gianluca Glorioso, presidente regionale Fiavet Sicilia Confcommercio - perché non riceviamo tempestivamente le comunicazioni sulla riprogrammazione dei voli e dei trasferimenti. Non abbiamo contezza degli orari delle partenze delle navette tra gli aeroporti. I nostri operatori hannodifficoltà a contattate le stesse compagnie aeree per lariprotezione dei passeggeri. Molti voli vengono riprogrammatidurante la stessa navigazione". La Fiavet segnala che, in questi ultimi giorni, si sonobloccate le prenotazioni con grave danno economico per il settore e per i clienti. "Cerchiamo di offrire la massima assistenza - aggiunge Glorioso - ma senza informazioni precise diventa quasi impossibile farlo. Invitiamo gli organiinteressati a fornire informazioni con tempistiche che ciconsentano di lavorare e le compagnie aeree a rinforzare la presenza di personale per effettuare le riprotezioni. Intanto ,in piena stagione turistica, iniziano ad arrivare le disdette.L'emergenza ormai può definirsi non regionale ma nazionale ed internazionale".