Focus di Save the childrem, a Ragusa i figli dei braccianti 'invisibili'

I minori che vivono nei territori caratterizzati dallo sfruttamento del lavoro agricolo e, nello specifico, di due tra le aree a maggior rischio, la provincia d iLatina nel Lazio e Ragusa in Sicilia, spesso trascorrono l'infanzia in alloggi di fortuna nei terreni agricoli, in condizioni di forte isolamento, con un difficile accesso alla scuola e ai servizi sanitari e sociali. Sono tantissimi e, nonostante alcuni sforzi messi in campo, sono per lo più 'invisibili' per le istituzioni, non censiti all'anagrafe, ed è quindi difficile anche riuscire ad avere un quadro completo della loro presenza sul territorio. Questi alcuni dati del rapporto 'Piccoli schiavi invisibili' diffuso da Save the children, che accende un faro sulla condizione dei minori che vivono nei territori caratterizzati dallo sfruttamento del lavoro agricolo. Nella provincia di Latina, ad esempio, più della metà deglio perai agricoli censiti/regolari (13.000 su un totale di 20.000), sono di origine straniera, in prevalenza indiana. Nella provincia di Ragusa, dove le aziende agricole impiegano ufficialmente 28.274 lavoratori di cui poco più di 15.000 italiani e 12.653 di origine straniera, romena e tunisina in particolare, l'esclusione sociale si radica dalla nascita. Ad esempio, nella zona tra Acate e Ispica, quando entrambi i genitori lavorano, l'assenza di asili e scuole dell'infanzia di prossimità, unita alla mancanza dei mezzi per raggiungere quelle del paese più vicino, costringono i piccoli a subire espedienti estremi, come restare da soli chiusi in casa o seguire al lavoro mamma e papà, e capita anche di rimanere chiusi in macchina pe rore, in attesa che i genitori terminino di lavorare. Se ci sono fratelli più grandi, sono loro a badare ai più piccoli, in una spirale di isolamento e marginalità estrema che colpisce gli uni e gli altri, e che nei casi più gravi può condurre all'abbandono scolastico già a partire dai 12/13 anni, per effetto anched ell'assenza degli scuolabus comunali, attivi solo per la scuola primaria e secondaria di I grado.