"Siracusa, mare per tutti", sono 21 i luoghi accessibili alla balneazione

Sono 21 sul totale di 170 a livello regionale le aree balnearie accessibili del territorio siracusano. Il dato è stato comunicato nel corso della conferenza stampa “Sicilia e Siracusa, mare per tutti 2023, svoltasi oggi in Capitaneria e conferma “La grande attenzione che l’Amministrazione comunale ha avuto verso i temi dell’accessibilità e dell’inclusione. Se “Sicilia e Siracusa mare per tutti” è cresciuta in termini di adesioni è perché, nel 2014 l’allora assessore al Turismo del Comune Francesco Italia adesso Sindaco, ha creduto nel progetto di Bernardette Lo Bianco e lo ha sposato in maniera incondizionata”: lo dichiara l’assessore alle Politiche sociali Barbara Ruvioli.

“Siracusa mare per tutti 2023” permetterà la fruizione di porzione del nostro litorale, in sicurezza e con importanti servizi, anche da parte delle persone diversamente abili. Questi gli sbocchi accessibili nell’area Plemmirio: 1,2,3,4,10,11,12, 21, 22, 25,26, 35, ai quali si aggiungeranno quelli dei 3 lidi cittadini Sbarcadero Santa Lucia, Spiaggetta Aretusa e Camomilla a Fontane Bianche. Laddove non presenti elementi di accesso in sicurezza, saranno allestite delle passerelle che in alcuni punti saranno anche ombreggiate. Su buona parte degli accessi sono previste, inoltre, delle doccette dedicate. Presso i varchi del Plemmirio gli utenti potranno trovare la sedia Solemar per l'accesso in acqua, messe a disposizione dall’associazione Valorabile. Le sedie saranno disponibili anche presso i lidi pubblici cittadini.

A questi 15 accessi pubblici si aggiungeranno i 6 lidi privati che hanno aderito all’iniziativa, anch’essi muniti di sedia per l’ingresso in acqua.

Anche quest’anno è previsto un servizio di trasporto disabili con vettura 4 posti del Plemmirio che su prenotazione accompagnerà le persone fragili o diversamente abili presso i varchi accessibili dell’Area Marina Protetta. Per usufruire del servizio gli interessati dovranno scrivere a info@plemmirio.it o valorabile.info@gmail.com.

“Nell’ottica dell’incremento delle politiche di inclusione portate avanti dall’Amministrazione- conclude l’assessore Ruvioli- nei giorni scorsi abbiamo istituito un tavolo tecnico con i gestori dei lidi con l’obiettivo di rendere permanenti collaborazioni e sinergie e per rilanciare l’idea di città più accessibile ed inclusiva, guardando alle esigenze di cittadini e visitatori con disabilità. Con l’Aria Marina protetta stiamo inoltre pensando ad un progetto che permetta lo svolgimento a mare di attività sportive, quali ad esempio la canoa”.

Alla presentazione, oggi in Capitaneria, erano presenti il comandante della Capitaneria di porto di Siracusa Sergio Lo Presti, l’assessore Politiche sociali di Siracusa Barbara Ruvioli, il sindaco di Avola Rossana Cannata, , Bernadette Lo Bianco presidente dell’associazione “Sicilia Turismo per Tutti “, il direttore dell’Area Marina protetta del Plemmirio Cartorresa, il vice presidente dell’Area Marina Marco Mastriani, il Capitano di Corvetta Anna Bonanno, Lisa Rubino presidente di Coprodis e diversamente Uguale, Cinzia Calandruccio Presidente di AIPD Siracusa , Associazione Assofadi , Siracusa Città Educativa