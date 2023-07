Volley Modica, torna nel roster del team biancoazzurro il centrale Carmelo Tidona

Il centrale Carmelo Tidona farà parte del roster della Volley Modica a disposizione di coach Enzo Distefano nel prossimo campionato di serie A3. A distanza di una sola stagione, infatti, il classe 2003, torna alla “casa madre” per dare una mano ai biancoazzurri nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

Vent'anni compiuti lo scorso 22 febbraio, Carmelo Tidona è nativo di Ragusa e dopo aver fatto parte della formazione modicana nella stagione 2021/2022 lo scorso campionato si è trasferito in Abruzzo al Montorio Volley in serie B. Ora il nuovo approdo a Modica con una maggiore consapevolezza nei propri mezzi e la voglia di giocarsi fino in fondo le sue chances.