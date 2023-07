Si insedia il Consiglio a Siracusa, salta l'elezione del presidente

Con il giuramento degli eletti si è insediato oggi il nuovo Consiglio comunale di Siracusa. La seduta, presieduta dal consigliere anziano per voti, Sergio Bonafede, dopo la parte dedicata alla verifica delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei nuovi eletti, si è incentrata, spiega una nota dell'Ente, "sull'opportunità o meno del rinvio dei rimanenti punti, soprattutto di quelli riguardanti i vertici del Consiglio comunale. Dopo un'articolato dibattito che ha portato anche all'interruzione dei lavori per 15 minuti, alla ripresa è stata approvata, con 19 voti favorevoli, la proposta del consigliere Andrea Buccheri di rinvio della seduta a giovedì 3 agosto, sempre alle 10, per i punti non affrontati: il giuramento del Sindaco e l'elezione di Presidente e vice Presidente del Consiglio comunale". A quanto si apprende, la presidenza del consiglio dovrebbe toccare agli autonomisti, contrari ad affidare la presidenza dell'Aula a un esponente di Forza Italia. Assente per motivi di salute - "che mi trattiene a casa da giorni e mi impedisce di essere qui con voi a celebrare un momento così significativo della nostra vita cittadina" - il sindaco Francesco Italia che ha affidato ad una sua comunicazione letta dal vice sindaco Edy Bandiera il saluto al nuovo Consiglio. Nel corso della seduta, infine, comunicati i nomi dei capigruppo di Insieme e Forza Italia: si tratta dei consiglieri Ivan Scimonelli e Giovanni Boscarino.