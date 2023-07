Patti, con la moto finisce fuori strada: morto un 40enne di Marsala

Un motociclista quarantenne ha perso la vita a Patti, in provincia di Messina. L'uomo avrebbe perso il controllo della sua moto in corrispondenza di una curva, finendo fuori strada. L'impatto gli è stato fatale.

La vittima è

Michele Arduca 40enne di Marsala, ma residente a Reggio Calabria. I

Sul posto i sanitari del 118 che hanno condotto l’uomo all’ospedale Barone Romeo. Le condizioni del motociclista sono subito apparse molto gravi. L’uomo, purtroppo non ce l’ha fatta.

Sul posto la Polstrada di Sant’Agata Militello che ha effettuato i rilievi e i Carabinieri della compagnia di Patti.