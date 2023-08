Palermo: polizia e Confcommercio insieme contro i crimini informatici

La tutela dei servizi informatici con il rafforzamento delle difese cibernetiche e l'accrescimento della cultura della sicurezza informatica per garantire un livello sempre maggiore di resilienza in caso di minaccia cyber: è questo l'obiettivo di un protocollo triennale sottoscritto dalla Polizia di Stato con il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica - Polizia Postale e delle Comunicazioni Sicilia Occidentale e da Confcommercio Palermo. Il documento è stato firmato dal dirigente del Cosc di Palermo Marco Scarpa e dalla presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio. E' prevista una intensa collaborazione per la condivisione e l'analisi di informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture informatiche di Confcommercio e dei suoi associati, la segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce alla regolarità dei servizi di telecomunicazione e l'identificazione dell'origine degli attacchi che abbiano come destinazione le infrastrutture tecnologiche delle aziende iscritte a Confcommercio Palermo. "Una delle missioni della Polizia Postale e delle Comunicazioni - ha detto il Primo Dirigente Marco Scarpa - è quella della tutela delle infrastrutture critiche informatizzate che erogano servizi essenziali, sia a livello nazionale che locale. Da qui l'idea di sottoscrivere un protocollo d'intesa con Confcommercio Palermo, per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici, per intensificare gli scambi informativi e l'avvio di best practice in materia di cybersecurity, finalizzate a migliorare la tutela delle infrastrutture informatiche degli operatori economici aderenti all'importante Associazione". "Gli attacchi informatici alle aziende sono sempre più frequenti - dice la presidente Di Dio -. E

la perdita di dati, l'improduttività anche solo per il blocco di una postazione o di tutta la rete informatica, sono danni notevoli per le aziende. È indispensabile un'opportuna informazione e prevenzione. Per noi è una importante collaborazione che ci aiuterà nel contrasto ai sempre più diffusi crimini informatici e garantirà una migliore protezione dei sistemi e delle reti telematiche aziendali. Nasce una specie di sportello per la segnalazione nostro tramite al dipartimento di attacchi informatici e di anomalie ma anche un'attività di formazione congiunta sulle tecnologie informatiche grazie agli esperti della Polizia Postale".