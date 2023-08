Droga e armi, Francofonte passata al setaccio: scattano due arresti

Nella giornata di ieri, su delega della Procura della Repubblica di Siracusa, i Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari nel comune di Francofonte alla ricerca di armi e stupefacenti.

L’operazione, scattata alle prime luci dell’alba, ha visto coinvolti anche militari delle Compagnie di Siracusa e Noto, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e due unità cinofile dell’Arma.

I militari hanno quindi passato al setaccio alcune abitazioni della periferia francofontese e, al termine delle attività, hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 29 e 25 anni. Il primo è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7,65, con relativo munizionamento, illegalmente detenuta e risultata oggetto di furto in una regione del nord Italia oltre 10 anni fa; il secondo soggetto, invece, presso la propria abitazione aveva ben 800 grammi circa di marijuana custodita in buste termo sigillate.

Dopo le formalità di rito, il 29enne è stato associato presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, mentre, il 25enne è stato posto ai domiciliari, a disposizione dall’Autorità giudiziaria aretusea.