E' morto a Brescia Idris, personaggio televisivo e grande tifoso della Juventus

Si è spento oggi a Brescia, Idris, personaggio televisivo e giornalista, tifoso della Juventus e noto per la partecipazione per anni alla trasmissione Quelli che il Calcio. Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Edrissa Sanneh, questo il nome completo, originario del Gambia aveva 72 anni e viveva a Bedizzole in provincia di Brescia. Qualche settimana fa l'ultima capatina in Puglia, a Brindisi per un incontro sulla Juventus, al quale ha partecipato anche l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi. Forte il suo legame con la Puglia e con il Salento: dalle vacanze alle partite da inviato al seguito dei bianconeri.