Aeroporto di Catania, dopo i disagi di un'estate d'inferno ecco i ringraziamenti politici

Non si sono fatte attendere le note a firma di politici, nazionali e regionali, dopo la riapertura (ancora, tuttavia, con diverse restrizioni) del terminal A dell'aeroporto di Catania. "Si tratta di una bellissima notizia, frutto del lavoro incessante di questi giorni, che mette fine ad una grave situazione di disagio per cittadini e turisti. Un ringraziamento sentito va al vicepremier e ministro Matteo Salvini, che ha sin da subito seguito l’evolversi dell’emergenza, mettendo a disposizione il MIT, il presidente Schifani, che si è speso personalmente, mantenendo la promessa di ritorno alla normalità fatta ai siciliani, il ministro Crosetto, nonché l’Enac con il Presidente Di Palma e il direttore Caruso, determinanti per la rapida riapertura dello scalo a seguito delle necessarie verifiche". Così, ad esempio, l'onorevole Annalisa Tardino, europarlamentare, componente della commissione Trasporti e Turismo e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier, dimenticando il fatto che in 20 giorni è stata distrutta, anche all'estero, l'immagine della Sicilia tornata indietro di mezzo secolo nella considerazione di residenti e turisti.

"Con grande soddisfazione apprendiamo la notizia della piena funzionalità riacquistata dall'aeroporto Fontanarossa – evidenziano i deputati nazionali siciliani di Fratelli d'Italia Ciancitto, Cannata, Longi, Messina, Pogliese e Sallemi -. Per la riapertura determinante è stato il ruolo svolto dall'Enac e del direttore aeroportuale per la Sicilia orientale, Antonino Caruso. Vogliamo ringraziare il Ministro Urso, il Ministro Salvini, il vice Ministro Bignami e il sindaco di Catania, Trantino per il pressing quotidiano e costante, un grazie anche al Ministro della Difesa Crosetto e all'Aeronautica militare per il determinante supporto logistico e a quanti hanno lavorato per accelerare i tempi, permettendo il tanto atteso ritorno alla normalità. Sono dovute le scuse a tutti i passeggeri che hanno patito enormi disagi in queste settimane da incubo. Sono dovute le scuse a tutti i siciliani".

Scuse tardive, purtroppo, e, anche, inutili perchè sanno di beffa nei confronti di decine di migliaia di persone che, nell'estate torrida siciliana, avrebbero voluto spostarsi da una parte all'altra dell'Italia senza affrontare fatiche degne delle avventure di Indiana Jones.

Ma è il circo della politica che impone determinati comportamenti. Adesso che la situazione si avvia alla normalità è consuetudine esprimere "soddisfazione" a tutto spiano. Tanto, il popolo dimentica. Quasi sempre!