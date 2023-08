Rimodulazione fondi PNRR, la Cgil: nel Ragusano tagli per 80 milioni di euro

"La rimodulazione dei programmi del PNRR da parte del Governo Meloni si accanisce ancora una volta contro il sud. I tagli effettuati su alcune missioni strategiche, infatti, intaccano fortemente la possibilità di una crescita sociale, economica e di coesione dei territori". Lo sostiene, in una nota, la Cgil. Per quanto attiene la Regione Sicilia la rimodulazione farà venire meno risorse per circa 1,5 miliardi di euro.

Tra le misure eliminate, figurano fondi per le “piccole opere” dei Comuni, rigenerazione urbana, riduzione del rischio idrogeologico, utilizzo dell’idrogeno per la decarbonizzazione, infrastrutture sociali, impianti innovativi, valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e verde urbano. Il quadro è ancora soggetto a modifiche e il governo sta cercando di preservare i fondi in pericolo di non essere spesi o rendicontati all’interno del PNRR. Entro il 31 agosto, inizierà ufficialmente il negoziato con l’Unione Europea.

Venendo alla provincia di Ragusa sui fondi appaltati fin qui dal PNRR, che ammontano a 191.910.000 euro si registrano tagli pari a 80.220.000 euro conseguenza della rimodulazione che è pari al 41,80% in meno.

“La rimodulazione che si appresta a fare l'esecutivo, commenta Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa, prevede uno spostamento di risorse da alcune missioni verso altre con un drastico taglio alle missioni dove sono previsti interventi di politiche sociali e di coesione.

Questi tagli ricadranno principalmente sulla infrastrutture sociali, a partire da alcuni interventi previsti in sanità ed in particolare per il rafforzamento della medicina territoriale. Assolutamente miope è la riduzione di risorse a valere sulla missione relativa agli investimenti su rigenerazione urbana, utili a mitigare situazioni di disagio e degrado sociale.”