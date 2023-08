Frontex, record di arrivi nel Mediterraneo ma anche 2.000 migranti morti a luglio

Più di duemila morti nel Mediterraneo nel solo mese di luglio. E' il dato più significativo e sconvolgente diffuso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni che conferma una volta di più la pericolosità della rotta su cui si muove ormai la stragrande maggioranza dei migranti diretti verso l'Europa.

Mentre il rapporto Frontex sui flussi migratori certifica che nei primi sette mesi dell'anno sono approdati sulle coste dei paesi dell'Unione Europea quasi novantamila persone. Piu' del doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e mai cosi' alto dal 2017. La spiegazione fornita da Frontex e' legata anche al costo della traversata che adesso i trafficanti di esseri umani offrono a prezzi piu' bassi per i migranti in partenza dalle coste della Libia e della Tunisia.

La destinazione piu' frequente per barconi e barchini salpano dalle coste nordafricane e' quasi sempre l'isola di Lampedusa dove gli sbarchi proseguono senza alcuna soluzione di continuita'. Anche oggi - dopo gli oltre mille600 migranti approdati ieri - sono arrivate 20 imbarcazioni con quasi 800 persone a bordo. Erano partire da Sfax e Kerkennah, in Tunisia e dal porto libico di Zuwara. Tutti provenienti dai paesi dell'Africa subsahariana.

Anche le navi ong in queste ore sono impegnate senza sosta nelle operazioni di salvataggio autorizzate dal centro di coordinamento italiano del soccorso marittimo. Cosi' nelle ultime 40 ore la Ocean Viking - nave dell'ong Sos Mediterranee - ha messo in salvo 500 migranti in undici diversi interventi tra Lampedusa e la Tunisia. Attivita' molto intensa anche per Humanity One che nel pomeriggio nel canale di Sicilia ha soccorso altre 20 persone su un gommone alla deriva e adesso ha a bordo oltre 100 passeggeri.

La nave ong tedesca Marego con a bordo 44 migranti messi in salvo ieri ha avuto assegnato dalle autorita' italiane il porto siciliano di Pozzallo dove e' attesa questa notte.

E' gia' approdata a La Spezia invece la nave Geo Barents. A bordo su 49 migranti 38 erano minori. Quasi tutti non accompagnati.