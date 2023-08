MSC Crociere, 9 scali in Sicilia con escursioni anche a Modica, Noto e Monreale

Saranno 4 le navi della Compagnia MSC Crociere che nel periodo centrale di agosto effettueranno un totale di 9 scali in Sicilia con importanti benefici per l’indotto turistico nel territorio. Nello specifico la penultma nata della flotta dunque fra le più evolute, poi MSC SEASHORE, la “nave che segue il sole” pensata per gli amanti degli spazi aperti e poi MSC Divina dedicata dall’armatore a Sophia Loren e MSC Grandiosa

Anche le zone limitrofe beneficeranno del turismo proveniente dal mare. Infatti secondo l’Osservatorio MSC Crociere oltre a visitare i luoghi iconici delle tre città, il 2023 fa registrare una quantità straordinaria di prenotazioni anche per le escursioni verso la cittadina normanna di Cefalù, ma anche Ragusa, Monreale, Modica e Noto.