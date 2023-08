Caro voli, Salvo Pogliese (Fdi): " Reazione scomposta di Ryanair"

"La reazione scomposta dell'ad di Ryanair Eddie Wilson al decreto Omnibus sul caro voli conferma la bontà del percorso intrapreso dal governo Meloni e dal ministro Adolfo Urso che, evidentemente, hanno toccato un nervo scoperto del sistema e hanno l'indiscusso merito di aver affrontato pragmaticamente un tema economico ed etico che sta tanto a cuore a 5 milioni di siciliani. Pagare un biglietto aereo Catania-Roma di andata e ritorno a mille euro è offensivo, oltre a rappresentare talvolta un ostacolo insormontabile al diritto alla mobilità di un popolo che non ha valide alternative al trasporto aereo, fino a quando non verrà realizzato il Ponte sullo stretto con il contestuale arrivo dell'alta velocità ferroviaria in Sicilia. Senza dimenticare che costituisce un vero e proprio freno allo sviluppo turistico della nostra Isola. Altro che 'attacco al libero mercato' e 'scelte staliniste'!". Lo dice in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Pogliese, componente della commissione sull'insularità.