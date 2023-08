L'assessore Turano stempera sulle parole di Dolce: "Uno stimolo per i ragazzi siciliani"

"Le parole di Domenico Dolce le ho lette come un appello all'impegno". Così su Fb l'assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano, dopo le polemiche causate dalle parole dello stilista indirizzate ai giovani siciliani. Un post, quello di Turano, dai toni concilianti a cominciare dalla battuta iniziale: "Domenico Dolce ha sbagliato! I giovani non stanno su Facebook, stanno su TikTok e Instagram" che però non elude il problema degli strali lanciati dallo stilista originario di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo: "Ho letto le polemiche per alcune dichiarazioni di Domenico Dolce sui giovani siciliani - scrive Turano - e mi dispiace che qualcuno dei nostri ragazzi si sia offeso. Io ho letto le parole di Dolce come una provocazione positiva a impegnarsi, a rischiare, a fare di più, a mettere a frutto i propri talenti". "Noi siciliani - sottolinea l'assessore - lo sappiamo bene che funziona così. Abbiamo anche un modo di dire: cu nesci arrinesci. Chi parte, chi esce dai suoi schemi, chi lascia la sua casa, riesce, ce la fa!". E alla fine la proposta di mediazione dell'assessore regionale all'istruzione: "vorrei prossimamente far incontrare i ragazzi con Domenico Dolce, sono convinto che possa essere una straordinaria occasione non solo per chiarirsi ma per crescere tutti!".