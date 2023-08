Tenta di strangolare la convivente: arrestato a Catania

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 47enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La sera del 16 agosto, gli agenti sono intervenuti in un appartamento del quartiere San Giorgio, dove era stata segnalata un'accesa lite familiare. Ai poliziotti, una donna ha riferito di essere stata aggredita dal marito geloso e di aver subito anche il tentativo di strangolamento. Soltanto grazie all’intervento del figlio maggiorenne della coppia l’uomo desisteva e mollava la presa del collo della moglie. Formalizzata la denuncia, l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in un’abitazione diversa da quella di residenza.