Catania, picchia la convivente e minaccia con le forbici il padre: arrestato

Un uomo di 31 anni che aveva picchiato con schiaffi al volto per futili motivi la convivente e' stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania. E' accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: lo scorso mese di aprile era stato denunciato dalla convivente per lesioni personali e violenza privata e sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali. Alla scena avrebbero assistito anche i genitori di lui. L'uomo avrebbe minacciato con un paio di forbici il padre, che, dopo aver tentato invano di farlo calmare, stava per chiamare il 112. Le due vittime hanno presentato denuncia. Il 31enne e' stato rinchiuso in carcere.