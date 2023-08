Scontro sulla Mineo - Palagonia: morti 2 agenti della Penitenziaria

Due agenti della polizia penitenziaria sono morti in un incidente avvenuto sulla statale 385 fra Palagonia e Mineo, nel catanese. Nell'incidente si sono scontrate due auto, una Peugeot 208 ed una Lancia Delta .Altre due persone sono rimaste ferite.

E' giunto intorno alle ore 18 all'ospedale Gravina di Caltagirone uno dei due giovani rimasti feriti in seguito al tragico incidente avvenuto lungo la statale 385 fra Palagonia e Mineo, in provincia di Catania. Arrivato al nosocomio, i medici hanno riscontrato fratture multiple, sia agli arti superiori che inferiori, che sono state prontamente trattate. Nello scontro è rimasta ferita anche un'altra persona, originaria di Mineo, che è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Nell'impatto sono morti due agenti della polizia penitenziaria, colleghi di lavoro dell'uomo ricoverato al Cannizzaro. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri. In segno di lutto il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, di concerto con il parroco hanno sospeso tutte le manifestazioni esterne legate ai festeggiamenti in corso per il santo patrono. "Tutta la comunità - ha dichiarato all'Italpress Mistretta - si stringe al dolore dei familiari ai quali rivolgiamo un abbraccio. Sono morti dei servitori dello Stato stimati in paese e conosciuti da tutti. Per questo abbiamo preferito fermare ogni appuntamento e pregare".