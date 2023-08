Distribuzione dell'acqua sospesa a Caltanissetta e San Cataldo per guasto

Disagi alla distribuzione idrica a Caltanissetta e a San Cataldo. Lo rende noto Caltaqua. "Il fornitore di sovrambito Siciliacque - si legge in una nota - ha comunicato che, a seguito di un guasto verificatosi lungo la condotta di adduzione di propria pertinenza di Cozzo della Guardia, ha dovuto interrompere la programmata fornitura odierna destinata ai comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Per effetto di ciò Caltaqua - Acque di Caltanissetta, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, a propria volta ha dovuto sospendere la programmata distribuzione a tutte le utenze dell'intero territorio di Caltanissetta. Resta comunque garantita la distribuzione all'ospedale e al carcere. Distribuzione sospesa anche nell'intero comune di San Cataldo ad eccezione della zona di via Sicilia". "Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile", conclude la nota.