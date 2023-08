Pallacanestro, Virtus Ragusa alle finali nazionali del 3X3 a Lignano Sabbiadoro

Fino al 27 agosto Lignano Sabbiadoro ospita le finali nazionali giovanili di basket 3x3, organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con il comitato regionale Friuli Venezia Giulia e con il Comune di Lignano. Nella manifestazione, che prevede la partecipazione di 120 formazioni e oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia, la Virtus Ragusa sarà presente nella categoria Under 16 Maschile, in rappresentanza della Sicilia, con Giovanni Tumino, Salvatore Barracca, Giovanni Mercorillo e Christian Guastella. La delegazione virtussina è inserita nel girone A con Toscana, Campania, Lombardia e Basilicata: le partite valide per aggiudicarsi lo scudetto, si disputeranno dal 23 al 25 agosto. L’esordio è fissato per mercoledì 23, alle 16 contro la Toscana, in piazza Marcello D’Olivo, dove per l’occasione saranno allestiti quattro campi da basket vista mare.

Le prime due classificate del girone A accederanno al raggruppamento Oro e Gold, dove incroceranno le avversarie degli altri tre gironi; faranno lo stesso terza e quarta, passando però dal raggruppamento Argento e Silver. Nella fase successiva del torneo, inizieranno le sfide a eliminazione diretta. Solo le prime due classificate dei raggruppamenti Oro e Gold avranno l’accesso garantito ai quarti, senza passare dagli spareggi utili a riempire le altre caselle.

A Lignano Sabbiadoro la Virtus Ragusa si presenta da campione regionale in carica del 3x3. Un titolo ottenuto lo scorso luglio a Marsala contro i padroni di casa. Durante questa settimana di grande basket, a Lignano si giocherà per i titoli di campione nazionale Under 14, Under 16 e Under 18, sia nella categoria maschile che femminile. Le fasi finali del torneo, a partire dai quarti, saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Pallacanestro.