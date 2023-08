Migranti, trasferiti da Porto Empedocle e collocati nelle varie regioni d'Italia

Sono 74, di cui 71 minori non accompagnati, i migranti presenti nella tensostruttura di Porto Empedocle (Agrigento). Ieri, su disposizione della Prefettura di Agrigento, i migranti presenti sono statir edistribuiti e, scortati dalla polizia, trasferiti nel Lazio(60), Vibo Valentia (100), Umbria (30), Liguria (49), Marche(50), Pozzallo (60), Molise (35), Basilicata (50), Crotone (25),Veneto (74), Puglia (76). I minori non accompagnati sono stati sistemati 50 nella struttura Villa Sikania di Siculiana, 20 a Catania, 2 a Foggia. Oggi lasceranno l'area sbarchi e pre-identificazione di Porto Empedocle tre ragazze over 14 che verranno portate a Trapani.