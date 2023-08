Il 10 e Lotto, vinti ad Avola 30 mila euro con un 8 oro

Il 10eLotto premia la Sicilia. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, ad Avola, in provincia di Siracusa, messa a segno un 8 Oro da 30 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,4 miliardi di euro in questo 2023.

Il Lotto premia la Sicilia: a Monreale, in provincia di Palermo, come riporta Agipronews, è stata centrata la vincita più alta dell'ultimo concorso, un colpo da oltre 124mila euro, a cui si aggiungono quasi 26mila euro vinti a Santa Flavia, sempre in provincia di Palermo. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 744,6 milioni dall'inizio dell'anno.