Modica. Fondi del PNRR rigenerazione urbana, appaltati lavori per 10 milioni di euro

“Oggi, sono stati appaltati i lavori di ben sei gare del PNRR Rigenerazione Urbana, per un complessivo di 10 milioni di euro e che riguardano testimonianze storiche e importanti della nostra Città: la riqualificazione di Palazzo Denaro Papa, il riuso e la rifunzionalizzazione dell’Albergo dei Poveri, la riqualificazione dell’Area urbana di viale Medaglie d’Oro sede del Mercato ortofrutticolo, la ristrutturazione del Palazzo degli Studi (nella foto)con l’apertura del terzo piano, la riqualificazione di piazza Mediterraneo a Marina di Modica e di Palazzo Campailla. Un totale - afferma il sindaco, Maria Monisteri - di 10 milioni di euro, dai fondi PNRR. Avere mantenuto questi finanziamenti, poterli utilizzare nei tempi corretti e senza rischio di perderli, è la tangibile dimostrazione di come, da 10 anni a questa parte, la nostra amministrazione sappi a cogliere le opportunità e metterle in pratica. Peraltro, la maggior parte dei sei interventi finanziati con i fondi PNRR, sono andati in appalto a ditte e imprese della nostra Città, risultando una bella boccata d’ossigeno per l’economia e l’imprenditoria edile modicana. Come amministrazione, proseguiamo su un solco già tracciato”

Ignazio Abbate, Presidente Prima Commissione ARS: “Le gare appaltate oggi, con fondi del PNRR, sanciscono un modus operandi che Modica porta avanti da tempo: la capacità di intercettare le opportunità e di trasformarle, in tempi rapidissimi, in progetti e opere da realizzare. Agenda urbana, finanziamenti contro il rischio idrogeologico, Rigenerazione urbana sono la ‘stella polare’ di un’azione amministrativa che da 10 anni, si distingue per operatività ed efficacia. Nello specifico poi, ci sono 10 milioni di euro dal PNRR, per opere pubbliche che daranno lustro a luoghi caratterizzanti della città di Modica. 700.000 euro, appaltati alla ditta Boscarino di Modica, sono destinati alla riqualificazione di piazza Mediterraneo a Marina di Modica; 1 milione e 627.000 euro serviranno per Palazzo degli Studi, appaltati alla RTI AlmaGroup; 797.000 gli euro destinati agli interventi al Mercato ortofrutticolo di viale Medaglie d‘Oro, appalto alla DeG Spadaro di Rosolini. 3 milioni di euro, serviranno per ristrutturare l’Albergo dei poveri, opera in appalto ad EdilZeta di Modica mentre 2 milioni e 270 mila euro, è il costo degli interventi a Palazzo Campailla, alla ditta Agosta sempre di Modica. Infine, 1 milione e 606 mila euro l’appalto per i lavori di Palazzo Denaro Papa, alla ditta Emma di San Cataldo

Antonio Drago, assessore Lavori pubblici e Infrastrutture: “Dal momento del mio insediamento nel ruolo di assessore, ho posto l’utilizzo dei fondi PNRR come obiettivo e con gli appalti affidati oggi, mi dico che questo è un obiettivo raggiunto. Fondamentale, è stata l’accelerazione dei processi propedeutici e necessari a ottenere fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Fondi che risultano adesso a rischio, alla luce delle ultime notizie che arrivano in materia. Il nostro, assieme agli uffici comunali e ai responsabili di settore, è stato un lavoro incessante, senza pause, portato avanti tutti i giorni, ininterrotto. Proprio per evitare che si potessero perdere i finanziamenti per interventi che risulteranno fondamentali per la città di Modica. Lavori necessari e utili in aree e luoghi che l’usura del tempo ha inevitabilmente scalfito. Con gli appalti dati oggi, è definitivamente chiuso il capitolo PNRR per quanto riguardo l’utilizzo a Modica di questi finanziamenti, ormai intoccabili per la nostra Città”