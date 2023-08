Portopalo, il cinema che nutre l'anima: al via la quinta edizione di CiboCorto cine festival

Settanta lavori giunti sul tavolo della giuria, 15 selezionati tra corti, documentari e animazione. Prenderà il via venerdì 25 agosto la quinta edizione di Cibo corto cine festival internazionale, il primo festival in Sicilia dedicato al cibo che nasce proprio con l’intento di contribuire alla divulgazione e all’affermazione dei valori della cultura del cibo attraverso il linguaggio cinematografico.

L'evento è organizzato dall'associazione Cap 96010, per la direzione artistica di Fabio Fagone, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Portopalo e si svilupperà in una tre giorni con tante proiezioni e momenti di approfondimento.

La giuria è formata dalla fotogiornalista Simona Calì Cocuzza, la pianista Ketty Teriaca, l'attrice Ketty Governali ed Elena Brancati, critica cinematografica, che sarà il presidente.

I premi che verranno assegnati sono miglior corto, miglior documentario, migliore animazione.

Nella foto, da sinistra: il produttore Fabio Teriaca, l'attore Aldo Baglio e Alessandra Fabretti alla prima edizione nel 2019