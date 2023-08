Droga a Siracusa e il 'fumo' in una tenda in camping di Portopalo: 2 segnalate

Continuano a Siracusa e provincia i controlli finalizzati alla lotta allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti che, anche ieri, hanno dato dei risultati.

In particolare, agenti del Commissariato “Ortigia”, nella mattinata di ieri, hanno rinvenuto e sequestrato in via Santi Amato, nota piazza di spaccio siracusana, 17 dosi di crack, 14 dosi di cocaina e 24 dosi di hashish.

Nella stessa giornata, gli agenti del Commissariato di Pachino, con l’ausilio dell’unità cinofila di Catania, hanno eseguito dei controlli nei campeggi di Portopalo di Capo Passero, rinvenendo della sostanza stupefacente per uso personale nella tenda di due giovani ragazze catanesi, rispettivamente di 25 e 24 anni, che, per tali motivi, sono state segnalate alla competente Autorità Amministrativa.