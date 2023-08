Solarino, spaccano il finestrino di un'auto: rubato uno zaino

Avere lasciato uno zainetto all'interno dell'auto in sosta a Solarino, ha fatto gola ad un ladro che ha pensato bene di compiere il colpo. L'uomo ha così mandato in frantumi il finestrino della Lancia Y e si è impossessato dello zaino. All'interno c'erano delle polsiere per la ginnastica e attrezzi vari. Il proprietario del veicolo appena accortosi del furto e del danno che la sua auto aveva subito, si è recato alla municipale di Solarino che ha controllato le telecamere di video sorveglianza. In effetti si vede il ladro che spacca il finestrino, prendo lo zaino e poi fugge. L'uomo, seppur riconoscibile dal video, rimane impunito, perchè non colto il flagranza di reato. Tanta amarezza per il proprietario della piccola utilitaria.

L.M.