Rubano in un hotel in abbandono a Siracusa: coppia ai domiciliari

Durante il controllo del territorio, nella decorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 33enne del luogo ed una donna 38enne di origine polacca residente a Floridia, per furto aggravato.

La coppia, è stata sorpresa dai militari mentre asportava degli infissi in alluminio da una nota struttura ricettiva della città, al momento in stato di abbandono.

La refurtiva, in parte rinvenuta all’interno del veicolo (oltre 100 kg. di metallo) oltre ad attrezzi atti allo scasso che sono stati sequestrati, è stata restituita all’avente diritto mentre gli autori del furto, dopo le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria di Siracusa.