Violenza di gruppo, un'altra manifestazione nelle vie della Movida di Palermo

Una nuova manifestazione ieri sera a Palermo per le strade della movida organizzata dall'associazione Non una di meno dopo la violenza di gruppo nella zona del Foro Italico. Un corteo ha attraversato le strade del centro del capoluogo."Una marea rumorosa e impetuosa sta agitando le strade della città. Una nuova e immediata risposta allo stato attuale in cui vediamo il patriarcato insinuarsi velocemente e in maniera sempre più pervasiva in ogni sfera delle nostre esistenze, in ogni parte della società, in ogni quartiere della città - dicono le organizzatrici - Non esiste lotta anti-patriarcale che non sia lotta anticapitalista. Non esiste lotta anti-patriarcale che non tenga conto della narrazione tossica e classista della violenza di genere. Avvertiamo l'esigenza di sfruttare ogn isingola occasione per portare avanti lo sradicamento della cultura dello stupro strutturale al sistema patriarcale e la morbosità mediatica della sua narrazione. No alla militarizzazione della città. No ai corpi abusati e controllati.Si ai corpi liberi sì alla lotta transfemminista".