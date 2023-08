Commissario per la depurazione Fatuzzo: 'Il governo della Sicilia si ricrederà'

"Ci sono stati tre commissariamenti prima di questo ed evidentemente si sono presentati ostacoli difficilmente superabili. Io spero di poterli superare con il sostegno dei governi nazionale e regionale. E che quest'ultimo avrà la possibilità di superare le perplessità con ampiezza poste dal presidente della Regione". Lo dice Fabio Fatuzzo, neo Commissario unico per la depurazione, che in una intervista al quotidiano 'La Sicilia' parla delle perplessità espresse dal governatore siciliano Renato Schifani sulla sua nomina decisa dal governo nazionale. "Ritengo non abbia adeguatamente riflettuto sull'esperienza da me maturata in 13 anni di gestione del servizio idrico integrato - osserva Fatuzzo, ex deputato nazionale di An e già a capi della Partecipata comunale di Catania che si occupa del servizio idrico integrato - Sono sicuro che, come ha dimostrato in questo anno una attenta valutazione delle problematiche di governo, sarà in grado di rivedere la sua posizione e rendersi conto che la scelta sul mio nome non credo non abbia un supporto dal punto di vista della ragionevolezza e della competenza".