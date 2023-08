Agenti della Polizia di Stato, nell’ambito dei quotidiani servizi finalizzati al controllo a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, hanno arrestato un uomo di 41 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di evasione in quanto sorpreso fuori dal proprio domicilio.

L’uomo, dopo le incombenze di rito è stato condotto a Cavadonna.